“Governo do Estado age de forma desrespeitosa com os servidores”, afirma vereadora Maria do Horto

Na semana passada oito dos nove projetos de reforma apresentados pelo governo do RS foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Sessões extraordinárias foram convocadas para votar projetos que alteram as carreiras dos servidores, do magistério e de funcionários da segurança. Com isso, diversas categorias do funcionalismo público estadual perdem direitos e são prejudicadas pelas mudanças.

A categoria mais afetada com as reformas é a do magistério, pois foram aprovadas alterações na carreira e no estatuto dos professores. No final do ano passado os professores entraram em greve na tentativa de barrar as propostas, contudo o Governo procedeu de forma irredutível. Segundo nota do CPERS Sindicato “além do corte de ponto de grevistas – que deixou muitos trabalhadores(as) sem receber um centavo apesar da recuperação das aulas -, o governo alterou a forma de apresentar os proventos no demonstrativo, criando novas áreas e dividindo seções existentes. Muitos relatam ter sofrido desconto mesmo sem terem participado do movimento paredista”.

Para a vereadora Maria do Horto “o governo do Estado age de forma extremamente desrespeitosa com os servidores, retirando seus direitos de maneira perversa. O servidor público tem direito, garantido pela constituição, a fazer greve sendo inadmissível que o governador, além de cortar o ponto dos professores, desconte os dias de aulas que foram recuperados por eles. A atual administração não respeita essa categoria que é a base da sociedade e desenvolve uma política de desmonte da educação e do funcionalismo público”.