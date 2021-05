Governo do Estado cancela envio de vacinas e não haverá vacinação neste sábado

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete recebeu nesta manhã de sexta-feira (7) um comunicado de que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, devido a ERRATA do Ministério da Saúde em relação ao 16ª Informe Técnico, não enviará as doses recebidas ontem pelo Estado (Vacinas AstraZeneca).

Segundo nota, as mesmas deverão ser destinadas para fechamento do esquema vacinal daquelas distribuições (D1) com previsão de Dose 2 até 30/06/21. Desta forma, a Prefeitura recebeu hoje o aviso de que estava CANCELADA a distribuição de doses pela CEADI e solicitando o cancelamento da ida de veículos para a retirada na data de hoje. A Prefeitura, juntamente com a 10ª CRS, solicitou mais esclarecimentos e informações, pois já havia um cronograma programado para iniciar mais uma etapa da vacinação de novos grupos com comorbidades, avançando o processo de imunização.