Prefeitura de Alegrete divulga o cronograma do ensino híbrido

Com a publicação do Decreto nº 55.852, pelo governo do Estado, foi autorizado o retorno das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul para todos os níveis de ensino. A Rede Municipal de Ensino de Alegrete retorna às atividades presenciais no dia 17 de maio, prevendo um modelo híbrido que mescla atividades presenciais e remotas através da plataforma Clickideia.

As escolas da rede municipal de ensino, juntamente com o Centro de Operações de Emergência (COE-local), farão a gestão das atividades presenciais, considerando as suas particularidades, observando a proposta mínima da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).

A proposta mínima orienta que estudantes tenham a oferta de um encontro semanal presencial, nos quais as aulas presenciais terão a duração de 3 horas, conforme protocolos de higienização dos ambientes e trocas de EPIs de estudantes e professores. Já o restante da carga horária será em formato remoto através da plataforma de ensino online Clickideia ou material impresso.

As definições dos horários das rotinas da escola, como: entradas e saídas e alimentação, será organizado alternadamente para cada ano e ocorrerá dentro das possibilidades de cada instituição de ensino, com o objetivo de evitar aglomerações, conforme plano de funcionamento organizado pelas equipes diretivas e apresentados à SECEL.

Confira o cronograma:

Escolas Municipais Educação Básica (Urbanas)

17/05 – Nível A, Nível B, 1° ano, 2° ano e a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

24/05 – 3° ano, 4° ano e 5° ano do Ensino Fundamental.

31/05 – 6° ano, 7° ano, 8° ano e 9°ano do Ensino Fundamental.

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS)

17/05- Nível A e Nível B

24/05- Maternal I e Maternal II

31/05- Berçário I e Berçário ll

Escolas Municipais Educação Básica (Rurais), as atividades presenciais se darão a partir do dia 07/06, conforme Decreto Municipal.