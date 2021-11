Governo do RS autoriza ampliação de público e libera 50% da capacidade de estádios

O Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira (3), a ampliação de 30% para 50% da capacidade dos estádios de futebol. A medida deve valer a partir de sexta (5), com a publicação das regras no Diário Oficial.

O Executivo estadual afirma que a operacionalização ocorrerá em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). No sábado (6), está marcada a partida entre Inter e Grêmio, no Estádio Beira-Rio, válida pelo Brasileirão.

A primeira liberação de público foi anunciada em 1º de setembro, autorizando a presença de 2,5 mil pessoas em eventos esportivos. Contudo, a medida só foi colocada em prática em outubro, quando o governo já havia autorizado a presença de 30% da capacidade dos estádios.

Regras

Conforme o governo, fica mantida a exigência de distanciamento entre as pessoas. Atualmente, é permitida a concentração de três pessoas por grupo com separação de um metro.

Inicialmente, apenas setores com cadeiras podiam ser ocupados. No entanto, o Palácio Piratini revisou a norma, autorizando a ocupação de alas sem cadeiras.

Para ir ao estádio, o torcedor deve apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. Quem tem 30 anos ou mais precisa estar com esquema vacinal completo. Pessoas de 18 a 29 anos precisam comprovar a primeira dose ou dose única até o dia 30 de novembro e, depois, a imunização completa.

