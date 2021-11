A gestão que nos coloca entre as melhores empresas para se trabalhar no país

Após um período de mudanças, adaptabilidade e a busca diária por soluções financeiras – reflexos de uma grave crise sanitária, conseguir conciliar o bom desempenho de uma empresa com a manutenção de empregos e resultados positivos para a comunidade é o desafio de todos os gestores.

Nessa balança, o que mais pesa é o quanto o colaborador – a base da organização – está satisfeito com o seu ambiente de trabalho.

É unanimidade entre especialistas da área que nenhuma empresa consegue estar entre as mais sustentáveis se não apostar no seu ativo mais importante: as pessoas. O capital humano é o diferencial das organizações, pois são as pessoas que “vestem a camisa”, fazendo com que as empresas alcancem resultados de excelência. Com essa compreensão, a gestão de pessoas ocupa uma posição estratégica dentro do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. Atuamos há mais de sete décadas pensando no desenvolvimento e bem-estar da comunidade gaúcha e isso só é possível com a consciência que processos, equipamentos e insumos só fazem sentido se investirmos no capital humano. Atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas e proporcionar um ambiente de valorização e satisfação estão entre as nossas diretrizes.

A sintonia de propósito entre as três instituições e o foco no colaborador são os principais fatores de promoção da felicidade no trabalho. Isso é traduzido pelo orgulho que cada pessoa manifesta em trabalhar no Sistema Fecomércio e pela maneira com que contribuímos para construir uma sociedade melhor. Além disso, a oportunidade de se desenvolver, a possibilidade de equilibrar vida profissional e pessoal, além do ambiente de camaradagem e respeito são fatores primordiais para a satisfação interna, refletindo diretamente em premiações externas.

Em outubro deste ano fomos reconhecidos como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, ocupando a 7ª posição da categoria grande porte. Entendemos que foi fundamental para isso o cuidado que tivemos com os nossos colaboradores, privilegiando a manutenção da saúde, ao mesmo tempo que desenvolvemos nossas atividades seguindo todos os protocolos recomendados, além de manter uma comunicação muito próxima às equipes, fortalecendo os vínculos que nos unem, mesmo de forma remota. Além disso, estamos entre os vencedores dos Prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2021, concedidos pela ABRH-RS. O Top Ser Humano valoriza ações relativas à gestão ou desenvolvimento dos seres humanos no âmbito das organizações, já o Top Cidadania tem como objetivo reconhecer práticas que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, das comunidades e do meio ambiente.



Essas premiações são fruto de um trabalho diário que em meio à pandemia foi essencial para nos mantermos mais fortes e unidos. As pessoas são o nosso maior ativo e é por meio delas que construiremos uma sociedade melhor e mais justa.

Por Luiz Carlos Bohn

Presidente Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac