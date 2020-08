Governo do RS recebe 25 pedidos para reconsiderar bandeiras do distanciamento controlado

Por G1 RS

O governo do Rio Grande do Sul informou, neste domingo (9), que recebeu pedidos de 25 municípios sobre reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado na 14ª rodada. O levantamento, divulgado na sexta-feira (7), aponta 12 regiões com bandeira vermelha (alto risco) e nove com laranja (risco médio).