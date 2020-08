Foi discreto o movimento de visitantes ao cemitério no Dia dos Pais

Compartilhe









O domingo do Dia dos Pais no Cemitério Público de Alegrete foi marcado pela tranquilidade e pelo fraco movimento durante toda a manhã. As visitas foram permitidas respeitando protocolo sanitário específico para os cemitérios, com regras de distanciamento social e de higiene pessoal. Na entrada, havia álcool em gel e a orientação para que as pessoas evitassem aglomeração.

Carlos Romeiro, Diretor Administrativa do cemitério, disse que este ano a movimentação está bem diferente no local. “Datas como o Dia dos Pais costumam ter o fluxo mais intenso, mas esse ano já conseguimos perceber a queda na movimentação”, explicou.

Ele comentou que devido à pandemia muitos familiares se anteciparam e foram durante a semana prestar homenagens aos pais falecidos.

Kátia Rios que há anos está em frente ao Cemitério vendendo flores, disse à reportagem que o domingo foi de pouco fluxo, sem aglomerações. Ela percebeu que no sábado, as visitas ocorreram com mais volume, mesmo assim, destacou que sem a mesma intensidade de anos anteriores em que essa data sempre era marcadas por muitas visitas durante a semana e principalmente no domingo.

O horário de atendimento do Cemitério foi normal. Além do álcool em gel, também, foi orientado o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento. Foi durante a tarde que o movimento teve um leve crescimento, mesmo assim, inferior aos demais anos.