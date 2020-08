Governo do RS recebe 28 pedidos de reconsideração de bandeira

Compartilhe









Mapa preliminar do Distanciamento Controlado tem 16 regiões classificadas como risco alto para Covid-19.

O governo do Rio Grande do Sul recebeu, até a manhã deste domingo, 28 pedidos de reconsideração enviados por municípios e associações regionais sobre as restrições e bandeiras da 15ª rodada do mapa preliminar do modelo de Distanciamento Controlado. Divulgado nessa sexta-feira, o levantamento aponta 16 regiões com bandeira vermelha e cinco com laranja.

As 16 regiões que estão preliminarmente em bandeira vermelha, consideradas com risco alto para contágio por coronavírus, são: Porto Alegre, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Uruguaiana, Guaíba, Santo ngelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa e Caxias do Sul.

As regiões de Santa Maria, Lajeado, Bagé, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul ficaram com a bandeira laranja.

Não houve pedido de bandeira laranja para amarela – todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho que pedem a permanência em bandeira laranja. Do total, nove vieram dos municípios e 19 das associações regionais.

Dos 497 municípios gaúchos, 397 estão classificados em bandeira vermelha, somando 9.679.669 habitantes, ou seja , 85,4% da população gaúcha (total de 11.329.605 habitantes).

Os pedidos de reconsideração serão avaliados e a decisão será tomada pelo Gabinete de Crise. O governador Eduardo Leite divulgará, na tarde de segunda-feira, o mapa definitivo da 15ª rodada do Distanciamento Controlado.

Fonte: Correio do Povo