Um corpo estendido no chão, um ferimento na cabeça e muita indiferença ao redor

O sábado(15), ensolarado e a temperatura que chegou em torno dos 24°C, deixou o dia lindo, em Alegrete.

Mas, nem sempre as surpresas no trajeto realizado por aqueles que precisaram sair de casa, são positivas. Próximo à Estação Rodoviária, um corpo estendido ao solo, com sangue na cabeça que fluía até o rosto, deixava ao lado, uma poça.

Sem pensar duas vezes, Anna Maria, que se deparou com a cena, acionou o socorro.

O homem com aparência de meia idade estava inconsciente e a cor preocupava – citou.

Ainda, de acordo com Anna, ele perdeu muito sangue e já apresentava uma aparência mais escura – ‘quase roxo’ – completou.

O relato à reportagem foi para demonstrar que, muitas vezes, falta compaixão ao ser humano. Muitos passaram por ali, mas a maioria optou por fazer uma auto avaliação e talvez, até mesmo, em alguns casos, beirou ao preconceito por vê-lo como mais um alcóolotra que, naquele momento, foi ‘vencido’ pelo vício.

Por isso a indiferença de um grupo que avalia sem saber a causa na sua essência.

Mas, para Anna Maria, a fatídica imagem não passou despercebida e ela imediatamente acionou o Samu que, segundo relato, chegou rápido no local.

Anna destacou, ainda, que o socorrista teria comentado que o caso inspirava cuidados, pois o homem havia perdido muito sangue.

Em uma breve conversa com alguns populares, nas adjacências, Anna ouviu que ele é um idoso que está sempre nas imediações da Rodoviária e costuma fazer uso de bebida alcoólica. ‘Alguns até brincaram que amanhã ele estaria no mesmo lugar. Francamente, torço para que isso aconteça, embora a situação de saúde, preliminarmente, tenha sido avaliada como delicada(grave). O que impacta, é pensar em quantas pessoas passaram antes por ali e nada fizeram por uma vida” – declarou.

O homem foi socorrido pela equipe do Samu que o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O fato ocorreu por volta das 16h40min.