Governo do RS repassa R$ 45 milhões para programas municipais de saúde

O governo do estado repassou, na última sexta-feira (31), cerca de R$ 45 milhões às 497 cidades do Rio Grande do Sul. O valor beneficia programas como Equipes de Saúde da Família (ESF), Política de Incentivo da Assistência Básica, Redes de Urgência e Emergência (Samu), Assistência Farmacêutica Básica e Primeira Infância Melhor (PIM), entre outros.