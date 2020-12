Governo do RS sugere reduzir prazos e índice do ICMS

Na derradeira tentativa de angariar apoio à reforma tributária, o Piratini sugeriu reduzir os prazos e o índice do ICMS. Em reunião com deputados da base aliada, na manhã desta quarta-feira (16), o governador Eduardo Leite propôs reduzir para 17,5% a alíquota geral em 2021 e manter somente até 2023 os 30% sobre energia, telecomunicações e combustíveis.

Pelo texto original do governo, protocolado em novembro, os 18% atuais da alíquota geral seriam mantidos no próximo ano, mas os 30% sobre os demais setores permaneceriam sendo cobrados até 2024.

No total, 31 deputados de 11 bancadas participaram da reunião com Leite. O governador fez um apelo pela aprovação das medidas, justificando que uma derrota em plenário não só tiraria dos cofres públicos R$ 2,8 bilhões em 2021 como também dificultaria a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal.