Uma linda reflexão é o destaque do Boletim Informativo da APAE Alegrete desta semana

Assuntos de extrema importância têm sido abordados semanalmente pela Diretoria e equipe de profissionais da APAE Alegrete. O papel desta Associação dentro da sociedade, é contribuir para o desenvolvimento dos seus usuários e assistidos e auxiliar aqueles que buscam informações claras e objetivas.

Na 36ª edição, a palavra da Diretoria da APAE traz uma mensagem emocionante.

A mensagem fala da importância de valorizamos o novo formato de vida diante à pandemia, do convívio familiar mais intenso e muito mais próximo, da alegria de poder enxergar novas perspectivas, de reinventar-se.

Destaca a apreensão por não saber lidar com o novo, apreensão pela proximidade e também pelas pessoas que amamos. Fala das perdas irreparáveis, onde de algum modo, cada um perdeu familiares, conhecidos, amigos e triste por não ter o direito da despedida, triste também pela falta de convívio com os alunos, usuários, professores, técnicos de saúde e administrativos, e por fim fala da vitória em estarmos vivos.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo.

E lembre-se:

Diga sim quando a Apae ligar!

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Aline Menezes