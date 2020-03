Governo volta atrás e permite abertura de postos de combustíveis a qualquer dia e horário

Decreto, originalmente publicado na sexta-feira (20), foi republicado neste sábado (21) restringindo apenas a abertura das lojas de conveniência.

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltou atrás na decisão que restringia a abertura de postos de combustível no estado. Neste sábado (21), o decreto foi republicado, restringindo apenas para as lojas de conveniência, que só poderão ficar abertas de segunda à sábado, das 7h às 19h.