Grêmio triunfa no clássico; Palmeiras vence e assume a liderança no Efipan

Foi um domingo espetacular no 40º Efipan em Alegrete. O estádio que já sediou 29 jogos na edição 2020, recebeu um público de 4.200 pessoas com 3.813 pagantes, para uma renda de R$ 25.135,00.

Com direito a torcida mista num setor do estádio, o clássico recebeu uma bola personalizada da Nike, o logo do clássico do Efipan, foi oportunizado pelo representante da fornecedora de material esportivo para o RS. Torcedores puderam conferir a bola antes dela rolar em mais um Grenal do Efipan.

Embalado pelo clássico Grenal, o Efipan recebeu o maior público até aqui na competição. A bola rolou no final da tarde entre Palmeiras e Coritiba. Vitória de virada para o verdão paulista. O bom centroavante do Coritiba Whalacy abriu o placar aos 12 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo o time do técnico Eduardo Pereira Silva fez prevalecer o bom conjunto palmeirense. Logo aos 11 minutos do segundo tempo Igor igualou o placar. Três minutos depois o vira-vira do Palmeiras, Diego fez o 2 a 1 e consolidou a vitória que deu a liderança isolada ao verdão.

O jogo preliminar ao clássico gaúcho foi de pouca emoção. Paraná Clube e Alianza Lima protagonizaram um jogo de pouco futebol. Melhor para o Paraná que fez a obrigação, vencer de uma equipe que em cinco jogos empatou somente uma e perdeu as demais. Final Paraná 1 a 0, com gol de Gomes no início do 2º tempo.

Fechando a rodada o tão esperado encontro entre gremistas e colorados. Festa nas arquibancadas e um colorido contagiante no estádio acostumado a revelar craques.

O jogo iniciou equilibrado e pegado, típico do clássico Grenal. O Inter arriscou, mas o tricolor bem postado em campo soube marcar e defender com perigo o adversário. O colorado desperdiçou duas chances claras de gol. O Grêmio terminou o primeiro tempo atacando, num jogo disputadíssimo.

Na etapa final, um Inter burocrático e sonolento na armação de jogadas sucumbiu para um Grêmio ligado no 220 volts. Jogadas ríspidas e muita disputa pela bola nos primeiros 20 minutos de jogo.

Daí em diante o Grêmio se apossou da partida. Aos 23 minutos, Amorim que havia entrado no intervalo abriu o placar para delírio da torcida gremista.

Um Inter atordoado não teve forças para reagir e levou o segundo através de uma penalidade. Aos 28 minutos Juninho converteu o pênalti e decretou o trunfo gremista para cima do maior rival, Grêmio 2 a 0.

Palmeiras (14), Grêmio (13), Internacional (12), Defensor (9), CAP (8), Paraná (8) e Coritiba (7) já estão na fase de mata-mata. Resta uma vaga entre Nacional (3), e dois jogos a disputar, Azuriz (3), um jogo, Flamengo (2), um jogo a disputar. Com remotas chances o Alianza Lima (1), e um jogo a disputar contra o atual líder Palmeiras. O Juventude sem nenhum ponto ganho já está eliminado.

Penúltima rodada – segunda-feira (27):

18h30min – Defensor x Azuriz

20 h – Juventude x Athletico

21h20min – Internacional x Nacional

Júlio Cesar Santos Fotos: Pedro Mello e Alex Stanrlei