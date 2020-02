Grêmio vence Inter nas penalidades e decide Efipan contra o Palmeiras

Um clássico digno do melhor estilo Gre-Nal selou uma das semifinais do 40º Efipan. Antes do confronto gaúcho, o favorito ao título, Palmeiras não teve dificuldades para vencer o bom time do Defensor. Com gols de Luis Guilherme, Endrick, Vitor Figueiredo e e Carlos Eduardo o verdão fez 4 a 0 em cima dos uruguaios.

No Gre-Nal, a rivalidade extrapolou o estádio. Uma briga envolvendo integrantes da torcida Geral do Grêmio forçou a Brigada Militar proibir a entrada da organizada. Com a Popular já suspensa em todo estado pelo MP, o Farroupilha não teve o show das torcidas que agitam o clássico.

Apenas 2.332 pagantes geraram uma renda de R$15.925 aos cofres do Efipan. Em campo, Cleber Xavier o homenageado desta edição deu o pontapé inicial. A bola rolou para Grêmio e Inter, num jogo que colocaria o vencedor na grande final.

O tricolor gaúcho iniciou melhor e um colorado defensivo levou sufoco na primeira etapa. O Inter chegava pouco ao ataque, levou perigo em três ataques.

Com uma arbitragem confusa, jogadores de ambas equipes reclamaram de pênaltis não marcados e lances de impedimentos. Com gols anulados, o empurra-empurra não faltou no clássico gaúcho.

A etapa final o Inter teve boas chances e por pouco não abriu o placar. Na metade do segundo tempo o Grêmio voltou a pressionar e pecou nas finalizações. O empate sem gols levou a decisão para as penalidades.

O Inter errou a terceira cobrança, enquanto o Grêmio foi 100%, fechando a série em 5 a 3.

Palmeiras e Grêmio reeditam a final do ano passado. São 11 títulos de Efipan, o Grêmio tem seis taças e o Palmeiras quatro.

Em cinco participações o Verdão venceu quatro, (83, 84, 2017 e 2018), perdeu em 2019 justamente para o Grêmio, num torneio realizado no meio do ano.

Já o Grêmio levou em: 85, 2006, 2010, 2014, 2016 e 2019. busca o hexa, impedindo o pentacampeonato do verdão.

A final está marcada para às 20h45min, antes Internacional e Defensor decidem o terceiro lugar, a partir das 19h. O ingresso para o setor de pavilhão custa R$ 10 (Dez Reais), arquibancadas R$5 (Cinco Reais), e geral a preço popular R$ 3 (Três Reais).

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei