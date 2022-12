Grenal do Boca Juniors beneficia famílias carentes de Alegrete

O 1° Gre-Nal do Clube Alegretense Boca Juniors foi um sucesso. como se não bastasse a confraternização dos atletas do clube, o encontro teve um cunho solidário.

A ação envolveu aproximadamente 80 pessoas entre atletas, dirigentes e convidados. Com atletas da categoria Principal, Aspirante, Sênior Especial (40 anos) e Master (50), o evento reuniu até o plantel de atletas que estão participando da Copa RS, assim como ex-atletas e convidados.

No total, foram realizados dois jogos no campo do Palmeiras. No Gre-Nal livre os tricolores levaram a melhor e venceram por 3 a 2. Na disputa entre jogadores sênior o Inter deu o troco, 2 a 1.

Integração e muitas brincadeira e um gol de placa. Uma ação arrecadou de alimentos que serão doados para famílias carentes do município. A presidente do clube Rosimeri Neri Mota destacou o sucesso do evento e diz que veio para ficar. As esposas dos atletas e simpatizantes do Boca criaram uma “Confra das Amigas”, que deve dar suporte as ações solidárias do clube alegretense.

Fotos: reprodução