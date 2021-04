Gripário tem alterações no horário de funcionamento

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que o Centro de Triagem Respiratória (Gripário) atenderá neste sábado (01) e domingo (02) das 09h às 17h, sendo que nos feriados e finais de semana o atendimento será realizado na UPA. Já a partir da próxima segunda-feira, 03, o Gripário atenderá de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, no Ginásio do IEEOA. As alterações acontecem em função da diminuição do número infecções por Covid-19.