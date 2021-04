Chapéu Preto realiza visita institucional no 12º BE e relembra tempo de caserna

Compartilhe















No último dia 28, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) recebeu do escultor Derli Vieira da Silva, “Chapéu Preto”, como é conhecido o artista e escultor de Alegrete.

Escultor desde os 12 anos, Derli trabalha com vários materiais: madeira, aço, ferro, chifre e outros. Nessas décadas coleciona milhares de trabalhos, dentre eles, 42 obras no exterior.

O Tenente Coronel Alessandro, Comandante da Unidade, recebeu Chapéu Preto, que conheceu um pouco do trabalho desenvolvido pelo mesmo.

A visita institucional também serviu de oportunidade para que o artista alegretense relembrasse os tempos que passou no 12º BE, onde prestou o Serviço Militar durante o ano de 1969.

Aos 71 anos, Chapéu Preto se emocionou com as histórias de caserna, elogiou o trabalho do comandante e agradeceu pela receptividade do Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: 12º BE