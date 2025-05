Grupo de Teatro Surdos do Barulho participa de intercâmbio artístico em Porto Alegre

Share on Email

O convite partiu do professor de técnicas de palhaçaria Jéferson Rachewsky — ator, palhaço, artista circense e diretor do espetáculo Das Cinzas, Coração.

Durante a visita, Petrônio foi calorosamente recepcionado por Jéferson e realizou um tour por diversos pontos turísticos da capital gaúcha, como a Casa de Cultura Mario Quintana e o Gasômetro. No entanto, o principal objetivo da viagem foi a busca por qualificação e aprendizado. O professor teve a oportunidade de participar dos bastidores do espetáculo, conhecer processos de organização e técnicas cênicas, contando com o apoio de uma intérprete de Libras da empresa INCLUSIVE, de Alegrete, garantindo acessibilidade comunicacional.

Petrônio Machado reafirma, por meio dessa experiência e da evolução contínua do grupo Surdos do Barulho, que a inclusão de pessoas com deficiência — especialmente surdos — na Cultura e nas Artes é não apenas possível, mas essencial. Trata-se de uma forma de valorizar talentos, promover equidade e revelar o imenso potencial dessas pessoas.

O professor também faz questão de agradecer ao SESC Alegrete pelo apoio e por proporcionar o contato entre os artistas locais e a Cia. Quimera Criações Artísticas (POA), por meio de uma oficina que também contou com intérprete de Libras, assegurando a participação plena dos surdos nesta importante formação.