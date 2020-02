Grupo é preso pela PRF quando reunia animais para mais um abigeato no interior de Alegrete

Cinco indivíduos foram presos, pela PRF, acusados de abigeato, na noite de domingo (23), em Alegrete.

Conforme ocorrência, no final da tarde um escrivão da Polícia Civil que tem propriedade próximo da fazenda que foi alvo dos acusados percebeu que havia uma caminhonete Saveiro estacionada na rodovia em atitude suspeita. Posteriormente percebeu que um Gol passou mais de uma vez perto do carro.

O policial comunicou o proprietário da fazenda Taperão que solicitou que os funcionários realizassem uma vistoria no campo.

A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada e foi ao local onde foi constatada a presença de três indivíduos dentro do campo. Eles estavam com uma quantidade considerável de reses dentro da mangueira, o que caracterizou a tentativa de furto/abigeato, de acordo com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto.

Assim que perceberam a viatura, os três indivíduos que estariam na propriedade foram em direção à BR 290 onde adentraram no Gol e seguiram em direção a Alegrete. A fazenda fica na localidade do Taperão, cerca de 22kM da cidade.

Cerca de 10kM à frente, na metade do caminho, o Gol foi interceptado pela PRF. A caminhonete Saveiro foi abandonada no local. Os cinco acusados de 36, 32, 39, e dois de 19 anos foram identificados e encaminhados à Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado flagrante por abigeato ao grupo. Depois de ouvidos, os cincos foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.

De acordo com um funcionário da fazenda, nos últimos dias os furtos/abigeatos eram semanais. De janeiro até agora dez reses foram carneadas, no local os abigeatários deixavam apenas as vísceras.

Na ação deste domingo, eles ainda não tinham realizado nenhum abate, mas pela forma em que agiram e os animais presos, assim como, o fato de ter facas, lonas e machado na carroceria da Saveiro, seria uma questão de tempo..

O motorista da caminhonete não era habilitado e foi autuado.

A prisão dos abigeatários foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A Brigada Militar também foi acionada e prestou apoio.

Os veículos foram recolhidos ao depósito do Detran.