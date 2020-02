Em tentativa de feminicídio mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro

Homem foi preso, em flagrante, por tentativa de feminicídio, em Alegrete.

No domingo(23), o indivíduo conhecido por Zebu, de 30 anos, teria agredido e esfaqueado a ex-companheira de 21 anos. A vítima relatou aos policiais que estava em casa, quando o acusado chegou no local, eles tinham um relacionamento que durou cerca de um ano, mas recentemente a mulher terminou e mudou-se para casa de sua mãe no bairro Assumpção.

O motivo, segundo ela, seria porque eles discutiram sobre o término da relação e o homem estaria inconformado. Durante a briga, ele foi até a cozinha pegou uma faca e avançou contra a mulher. A vítima sofreu um corte na coxa direita, um no abdômen e outro na mão esquerda. Além de um hematoma no antebraço esquerdo. No momento em que a guarnição chegou na residência, o homem não estava mais no endereço. Ele teria fugido em uma moto.

Foram realizadas buscas, porém, ele não foi localizado. A mulher foi conduzida à UPA onde passou por exames e atendimento, depois de liberada foi levada à Delegacia de Polícia. Durante o registro, os policiais foram informados que o acusado estava na UPA. Ele estaria com ferimentos no abdômen e teria procurado por atendimento.

A guarnição foi à UPA e o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. Em contato com a autoridade policial foi determinado flagrante por tentativa de feminicídio. Depois de ouvido, ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.