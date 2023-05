Grupo Furacão da Vanera é sucesso com novo vocalista

Edy Pedroso, a nova voz do grupo, é natural da cidade de Rio Negrinho SC e iniciou sua carreira no mundo da música aos 15 anos, mas somente aos 17 teve a oportunidade de cantar no primeiro barzinho, ao lado de seu tio. De certa forma, viu que era algo que realmente lhe dava prazer e desde então não parou mais, influenciado por seu pai, montou uma banda própria e seguiu se apresentando por todo o Sul do país.

“Quando nosso empresário Sidney Hayasa trouxe a ideia de voltar com o Furacão da Vanera e me colocar no projeto, fiquei muito empolgado, sempre fui muito fã e pra mim é uma honra escrever uma nova história. Espero dar orgulho a todos que gostam do grupo”. Diz Edy Pedroso

Com agenda do mês de maio lotada, o grupo irá passar por São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Cabanha Passo do Vigario, Feltrin, Taquara, Novo Hamburgo, Rosário do Sul, Alegrete e Quarai. O retorno no Sul do Brasil foi planejado para todos os fãs matarem a saudade do Furacão Da Venera e em breve sairão em turnê por todo o Brasil levando a cultura e o maxixe.