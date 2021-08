Grupo Pilecco anuncia investimentos em seu complexo de armazenagem em Alegrete

A Pilecco Nobre Alimentos recebeu no último dia 20, durante a visita do Governador do Estado do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e da Presidente da FEPAM Marjorie Kauffmann a Licença de Instalação de Ampliação de seu parque industrial.

Esta etapa no valor de 30 milhões contempla a Ampliação do Complexo de Armazenagem que segundo a empresa estará concluída para a próxima safra, obra Financiada pelo Badesul.

O Presidente do Grupo Onélio Pilecco, destaca o apoio de todos os entes envolvidos desde a inclusão das Cerealistas na linha PCA – Programa de Ampliação de Armazenagem até as instituições estaduais e municipais que foram fundamentais na agilidade de seus processos.

A expansão do parque industrial da Pilecco é um projeto amplo não só para a empresa como para a própria cidade, porque os resultados ficam aqui. Para os diretores é uma articulação que vinha sendo feita há mais de ano e só foi possível devido à credibilidade do grupo e a coragem de investir num momento de muitas incertezas devido à pandemia.

Governador conheceu o complexo industrial

Estes investimentos contribuem para modernização e também garantem maior competitividade ao Grupo Pilecco Nobre Alimentos, e consequentemente a todos os parceiros que integram a sua cadeia produtiva, que vai desde a produção do arroz até o consumidor final além de reverter em emprego e renda, e consequentemente o aumento de arrecadação ao município, ou seja, contribuindo para o desenvolvimento da região como um todo.

Fotos: Pilecco Nobre