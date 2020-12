Grupo religioso encoraja pessoas exibindo passagens bíblicas

Um grupo de jovens acompanhados do pastor Dim e outros membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bispo Gilso Fortes do bairro Prado, estiveram na sinaleira do cruzamento das ruas Brigadeiro Olivério com a rua Bento Manoel.

Eles chegaram no local por volta das 15h, deste sábado(5), e iriam ficar por, no mínimo uma hora, segundo pastor Dim.

Com objetivo de realizarem uma missão de evangelização, o ato tem como foco falar sobre o amor de Deus.

Com cartazes, os membros da Igreja se revezavam para que a mensagem pudesse chegar a todos que ali passavam, além de distribuírem uma bíblia pequena para algumas pessoas. Todo ato teve, principalmente, os protocolos adotados para que não houvesse riscos à saúde dos que ali estavam e para as pessoas que passavam pelo local. Luvas, máscara, álcool em gel e sem aglomerações.

Pastor Dim, ressaltou que esse período de pandemia é o momento em que eles perceberam em muitas pessoas e gestos o quanto a palavra de Deus faz a diferença. Pois muitos estavam angustiados, aborrecidos e o versículo mostrou o quão forte ele pode ser e vencer qualquer que seja a batalha. João 13 :16- Deus nos ama e ama a todos sem distinção de pessoas” – citou.

O pastor comentou também que a intenção era fazer apenas com alguns adultos, membros da Igreja, mas o grupo dos jovens pediu para que eles pudessem participar e desta forma contribuir para essa ajuda a comunidade. “Estamos aqui para enaltecer a palavra de Deus” – falou pastor.

No Evangelho, apesar dos sofrimentos e das dificuldades, devemos sempre recorrer a Deus, pois Ele é amor.

Essa é uma das mensagens do grupo neste período de pandemia.

As pandemias sempre deixaram marcas profundas na humanidade. E sabemos o quanto impacta a igreja e a sociedade de modo geral.

“Deus também tem um bom propósito com esta pandemia, pois ele nos garante que todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam (Rm 8.28). O que Deus quer mostrar para você, para mim, para a igreja e para o mundo? Do que precisamos nos arrepender e corrigir em nossa vida? “

A palavra de Deus é indispensável para o cristão durante toda a vida. Porém, a leitura dela e o estudo bíblico têm importância especial nesse tempo de pandemia, quando muitos não têm a oportunidade de participar de atividades nas Igrejas.