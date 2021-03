Guarda Municipal encerra festa clandestina e fecha sete estabelecimentos comerciais

Segundo a prefeitura, no bairro Farrapos, os agentes terminaram com a comemoração, que tinha cerca de 30 pessoas. No local, eram vendidos alimentos e bebidas.

O decreto do governo do estado restringe atividades entre 22h e 5h em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Conforme o documento, é proibida a abertura para atendimento ao público de todo e qualquer estabelecimento durante este período. A medida foi tomada devido ao aumento de casos e mortes de coronavírus no estado.