Gurias do Baita Chão vencem segundo Torneio da Piola na categoria feminino

No último domingo (29), ocorreu o segundo Torneio do bairro Piola. Quatro equipes na categoria feminino disputaram o campeonato que visou movimentar o cenário esportivo do futsal na modalidade em Alegrete.

Baita Chão, Cem, Dids Pets e Minas de Ouro, disputaram a competição. Segundo uma atleta que participou do evento, esse tipo de atividade é de suma importância para o desenvolvimento do esporte feminino no Município.

Melhor para equipe do Baita Chão que pela segunda vez conquistou o título do torneio. Em segundo lugar ficou a equipe do Didi Pets, em terceiro a equipe do Cem. A premiação da competição foi: Bolo, refrigerante, linguiça, carvão, medalha e troféu.