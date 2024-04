Quadra do Oswaldo Aranha está apta para competições Estaduais

No último fim de semana, o Instituto Oswaldo Aranha em parceria com a equipe da Blackout e uma empresa do ramo de construção, resolveram algumas questões de ordem estrutural na quadra. A solução habilita que o time alegretense possa sediar seus jogos no ginásio durante a Série Bronze de Futsal.

A AABF vai jogar o Estadual, da série C da Federação Gaúcha e pretende sediar seus jogos no ginásio do IEEOA. Um problema estava inviabilizando regulamentação por parte da entidade; a questão da tabela de basquete que estava numa altura baixa e soldada, impedindo sua movimentação para os jogos de futsal.

Os dirigentes da Blackout buscaram o apoio do ativista cultural, Paulo Berquó e foram conversar com o professor Ernesto Viana, diretor da escola. O professor relatou as dificuldades e o grupo visitou o ginásio. Verificados os problemas estruturais, Ernesto autorizou os dirigentes da AABF a buscar apoio para corrigir as estruturas das tabelas.

Parece simples, mas tem um enorme significado essa obra, pois devolve à quadra a prática do basquete e nos proporciona sediar jogos do Estadual de futsal, já que as tabelas agora podem ser erguidas e não obstruem os jogos, salientou o diretor da equipe.

Diante do ajuste, a quadra está habilitada para receber os jogos de todas categorias da Federação Gaúcha de Futsal. A equipe alegretense irá receber seus jogos a partir do mês de junho, quando irá representar o Município na Série Bronze de Futsal.