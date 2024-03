Veja como será o Parque Linear na Zona Leste

Veja as recentes imagens do projeto remodelado do Parque Linear na Zona Leste. Desde o início das tratativas em decorrência da elaboração do projeto do Parque Linear, alguns ajustes foram realizados e na última semana o projeto remodelado foi apresentado. Entre as mudanças, a área gastronômica com food truck.

O Parque Linear é mais uma iniciativa no embelezamento da cidade e na oferta de mais opções de lazer à população alegretense. Depois de muito estudo, trabalho e dedicação da equipe, o Parque está saindo do papel para, em breve, se transformar em realidade. O investimento é estimado em 2 milhões e irá proporcionar uma nova roupagem de lazer no Município. Será construído no canteiro central da avenida Tiarajú, entre a rótula de interseção com a avenida Caverá e a rótula de interseção com a avenida Inácio Campos de Menezes.

“Alegrete, mais uma vez, está na frente com a criação deste parque linear”, disse o Prefeito Márcio Amaral, destacando a relevância do projeto nos âmbitos ambiental, social, econômico e cultural.