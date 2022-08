Gurizada mantém a tradição com o tiro de laço em vaca parada

Share on Email

Que Alegrete é o maior município do RS com uma área de milhões de metros quadrados, maior até que muitos países pelo mundo, grande maioria da população já sabe.

Isso faz com que a área rural seja imensa com locais até quase 100 km da área urbana e, por conseguinte, as atividades rurais em granjas e fazenda sejam preservadas.

tiro de laço em vaca parada

Uma que se repete em todos os locais e, inclusive, em bairros aqui da cidade é a pratica do laço em vaca parada.

Floriza Rodrigues, que vive no Rincão do 28, diz que isso é para que a gurizada aprenda a laçar desde novo, porque fazer isso em local fechado é diferente do quem em campo aberto, considera.

E os tiros de laço mais do que aprimorar a pratica de atividade campeira, é um lazer para a gurizada que vive na área rural. O interessante é, que nestes casos, as vacas paradas são puxadas por motos.

E muitos, familiarizados com esta lida fazem isso, e quando estão nas pistas de rodeios sentem o orgulho de atirar o laço e prender o animal pelas aspas.

E agora que se aproxima a Semana dos Festejos, esse amor pelas tradições e costumes se agiganta e se vê entre os jovens o orgulho de ser gaúcho.