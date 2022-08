Venda de maconha entre alunos é denunciada à DP por um pai

Share on Email

Dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia na tarde de segunda-feira(29), pela Brigada Militar.

De acordo com informações, uma guarnição foi acionada pelo pai de um aluno de uma escola estadual do Município. o progenitor disse aos PMs que o filho esqueceu o celular em casa e ele visualizou uma mensagem enviada por outro aluno do mesmo educandário.

O teor do conteúdo seria de que o adolescente oferecia um cigarro de maconha a R$ 5,00 para o filho dele. Por esse motivo, o homem comunicou a Brigada Militar que foi ao educandário e identificou o estudante com o produto ilícito.

Diante da constatação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde a Delegada de Polícia determinou flagrante por tráfico de drogas, pois havia uma indicação de comercialização.

Depois que os menores foram ouvidos, ambos saíram da DP na companhia dos responsáveis. O acusado por tráfico, vai ficar à disposição da justiça, porém, em liberdade pois não houve agravo.