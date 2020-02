Guto Vilaverde faz exposição de 20 anos dedicada ao mosaico

O artista plástico Guto Vilaverde prepara mais uma exposição de obras de Mosaico. Os trabalhos estarão expostos no Tio Bola na próxima sexta, dia 21, antes do Carnaval.

A mostra, de acordo com o artista, é comemorativa aos 20 anos dele dedicado à arte do mosaico. Para produzir cada obra, o mosaicista diz que sempre foi influenciado pela pop arte, que é o movimento que surgiu nos final dos anos 50 e é considerado um marco no modernismo e o pós modernismo.

Nessa Mostra reproduzo imagens oriundas da cultura de massa, principalmente do cinema. O material em azulejos, para que Guto crie suas obras de arte, vem de São Paulo.

Seus únicos instrumentos para criar os mosaicos, coloridos e marcantes, são um martelo e um torquês. E, assim, neste 20 anos já produziu obras que estão espalhados em Alegrete, pelo Brasil e outros países.