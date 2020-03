Hemocentro acende o sinal de alerta; estão baixos os estoques de sangue

Além da pandemia do coronavírus, outra coisa que preocupa as autoridades médicas é o estoque dos bancos de sangue. Em alguns locais, já tem sido observada uma queda nas doações.

Embora na semana passada o PAT tenha feito uma abordagem com o Hemocentro de Alegrete e ter enfatizado que a doação deve continuar, pois há um monitoramento e, doadores gripados ou que estejam em quarentena por contato com pessoas que possam ter suspeita do vírus, não devem procurar o hemocentro. Entretanto, os demais doadores devem manter a regularidade. Caso contrário, a situação poderá ficar em estado de emergência e/ ou comprometer o estoque que sempre é de suma importância para salvar vidas.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

É preciso que a população tenha entendido que o Hemocentro infelizmente não pode parar, até por que os pedidos dos hospitais seguem chegando e é preciso manter o estoque sempre em dia.

As pessoas são orientadas e o grupo fica no máximo dez pessoas por vez para não ter aglomeração.

A equipe do Hemocentro faz um apelo para que os doadores entrem contato e façam doações de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, sem fechar ao meio-dia.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

Flaviane Antolini Favero