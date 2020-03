Hemocentro adota protocolo de cuidados para doadores de sangue

Hemocentro de Alegrete informa que sintomas parecidos com os da gripe são monitorados na triagem dos doadores. Pessoas que tiveram contato com alguém com os sintomas também fazem parte do grupo que está com monitoramento diferenciado.

O Hemocentro infelizmente não pode parar, até por que os pedidos dos hospitais seguem chegando, e é preciso manter o estoque sempre em dia.

O que muda com a pandemia do Coronavírus: é que não está ocorrendo agendamento de campanhas que acumulem mais de 10 pessoas ao mesmo tempo no hemocentro. No momento, em Alegrete o atendimento está direcionado aos militares, mas eles vão em grupos de 10 por vez e permanecem dentro do prédio apenas os que estão em atendimento, para doação.

Já não era permitido doar com qualquer sintomas de gripe ou resfriado. Mas, na triagem, os profissionais estão com a atenção redobrada e incluem a pergunta se o doador teve algum contado com alguém que apresente qualquer sintomas de gripe. Nesse caso também não pode ser realizada a doação.

“Infelizmente não temos acesso ao teste para o Coronavírus. Seguimos atendendo no mesmo horário, das 7h às 13h, sem fechar ao meio-dia. E torcendo para que essa pandemia acabe o quanto antes.” – destacou a assistente social, Fernanda Soares.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.