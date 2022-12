Histórias de Mamãe Noel encantaram crianças no Natal Iluminado em Alegrete

Entre os dias 8 e 22 de dezembro, a Prefeitura em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, organizou uma programação cultural muito especial para celebrar o mês natalino na cidade.

A programação iniciou no dia 8 dezembro com a apresentação do Coral Municipal e encerrou na noite de quinta-feira (22), com atividades realizadas pela Mamãe Noel no átrio do Centro Cultural.

Desde o dia 19 a Mamãe Noel, interpretada por Tatiane Quintana, tem recebido diversas crianças do átrio do Centro Cultural. Além de tirar fotos com as crianças, a Mamãe Noel conta histórias do livro “A Cadeirinha de Samuel”, apresenta uma exposição de quadros com duendes e antigos Papais Noéis, além de oportunizar as crianças escreverem uma mensagem para o bom velhinho, que será respondida pelo mesmo via wats, direto da Lapônia.

A última contação na noite de ontem (22), contou com a presença da intérprete de libras, Josie Pilar, e coroou o sucesso das atividades.