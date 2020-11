Hoje é o Dia do Doador de Sangue, exercite sua solidariedade e auxilie o Hemocentro regional

Nesta quarta- feira(25), será marcada por uma campanha especial de doação de sangue no Hemocentro Regional de Alegrete.

No Dia Nacional do doador de sangue, a coleta ocorre das 8h às 15h. Durante este período a equipe do Hemocentro estará recebendo as pessoas que quiserem realizar este ato voluntário de solidariedade.

Os participantes além de realizarem a sua doação vão ganhar uma camiseta e, acima de tudo, ajudar a salvar vidas.

Desde o início da pandemia as doações reduziram, mesmo com as informações recorrentes sobre a necessidade de doadores em razão da grande demanda. Desta forma, o estoque está comprometido o que reforça ainda mais a necessidade de voluntários para este ato nobre que é salvar vidas.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

