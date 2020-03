Hoje serão aplicadas mais 2 mil doses de vacina contra a gripe

A Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, estará recebendo nesta quarta-feira, 25, mais 2 mil doses da vacina contra Influenza. Serão priorizados os trabalhadores da saúde que atuam na Santa Casa de Alegrete e no Hospital Militar, idosos em asilos e pacientes acamados que já estavam agendados.

As doses remanescentes desta remessa serão encaminhadas para as unidades básicas de saúde para atender o grupo prioritário desta etapa (pessoas com 60 anos ou mais e outros trabalhadores da área da saúde).

A vacinação no interior, que teria início no dia 25, será transferida para uma próxima data, quando as novas remessas forem enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a enfermeira Juliana Michael, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a população pode ficar tranquila, pois o município vai receber novas remessas para atender a demanda de vacinas.