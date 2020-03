Homem é preso por agredir a companheira duas vezes no mesmo dia

Homem de 28 anos foi preso pela Brigada Militar em sua residência, em Alegrete.

Conforme relato da vítima de 19 anos, por volta das 7h ela acordou e teve um desentendimento com o companheiro em razão do uso de bebidas alcoólicas e drogas(crack). O acusado a agrediu com soco na boca e posteriormente a manteve em casa e teria forçado a relação sexual. Com uma faca no pescoço, a mulher mesmo sem consentir teria sido obrigada a manter relações com o acusado. Ela também ficou com um corte na perna, mão e pescoço, todos sem gravidade. A vítima disse que adormeceu e acordou por volta do meio-dia, momento em que mais uma vez teria sido agredida pelo acusado em razão de uma outra discussão.

A mulher saiu de casa e foi até a residência da sogra que, segundo ela, a orientou para que denunciasse o filho devido às agressões. Na sequência, a vítima foi à UPA onde passou por atendimento. A Brigada Militar foi acionada e compareceu na Unidade de Pronto Atendimento. Após o relato da vítima, foi à residência do casal e realizou a prisão do acusado. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, em contato com Delegado Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal – Lei Maria da Penha.

O crime foi afiançável em 5 mil reais. Sem o pagamento, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.