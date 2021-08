Homem ameaça de morte familiar que teria infectado esposa com a Covid-19

Share on Email

Uma mulher realizou um registro contra um familiar depois de saber que o suspeito teria feito comentários a acusando de ser a culpada pelo estado de saúde da esposa em razão da Covid-19.

Conforme ocorrência na Delegacia de Polícia, a vítima disse que foi informada que, devido ao estado de saúde delicado de uma familiar que esteve hospitalizada em decorrência da Covid-19, o suspeito, esposo da paciente, teria dito que iria matá-la, pois estaria atribuindo à vítima a culpa da esposa ter se hospitalizado devido ao vírus.

A mulher ressalta que se infectou com o vírus e posteriormente a idosa. Com receio do que possa acontecer e por temer à integridade física, procurou a Delegacia de Polícia para realizar o registro contra o homem.