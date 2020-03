Homem apontando como autor de homicídio em Alegrete é preso

A Policia Civil, por meio dos agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, coordenados pelo Delegado de Polícia Valeriano Garcia Neto, realizou a prisão em flagrante de um homem pela prática de homicídio duplamente qualificado (por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma consumada, ocorrido na madrugada desta quinta feira, dia 19/03/2020. O fato ocorreu no Bairro Sepé Tiarajú, em Alegrete.



Segundo o Delegado Valeriano, o crime impressionou pela violência com que foi cometido, pois a vítima de 60 anos de idade foi atingida com mais de vinte golpes que faca, que perfuraram áreas vitais, vindo a falecer no local. A Perícia para levantamento do local do crime foi acionada da cidade de Santana do Livramento e a perícia papiloscópica deslocou da cidade de Santo Angelo.

As investigações iniciaram imediatamente após o fato e, no decorrer do dia, a equipe de investigações localizou o suspeito e apreendeu suas vestes e um par de chinelos com resquícios de sangue, os quais serão remetidos ao IGP para confronto com material genético da vítima. De acordo com a investigação e o relato do autuado, que confessou a prática do delito ao ser confrontado com as circunstâncias até então apuradas, a vítima conhecia o agressor, que teve como motivação um desentendimento entre ambos.

Após as formalidade legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete à disposição da Justiça.

Fonte: 1ª DP de Alegrete.