A Equipe da Rede de Postos Primeiro, preocupados com a atual situação, pede mais amor por favor

E quem não tem como comprar álcool gel e sabonete?

Nós acreditamos que a solidariedade nessa hora vai proteger a todos nós!!! Não podemos mais evitar que o vírus chegue, mas podemos lutar com as armas e com o amor que temos. Sabemos que as pessoas mais carentes precisam comprar comida e com o emprego mais escasso ainda, vai piorar, não sobra para álcool gel… Então, vamos fazer a nossa parte.

Convidamos a todos os nossos amigos e clientes que puderem, comprem um sabonete ou um álcool gel a mais e deixem aqui no posto, também vamos disponibilizar uma verba para comprar uma grande quantidade desses produtos em todas as cidades que estamos… Aos nossos parceiros de mídia, nos ajudem a divulgar, quanto mais pessoas e empresas participarem mais vamos proteger as pessoas da nossa cidade!!! Mais amor por favor…

P.s.1: Decidimos pelo sabonete antibacteriano por acreditar que já ajuda em outras situações, e por que vamos comprar uma carga maior pelo mesmo valor… Mas sabemos que pode ser qualquer sabonete…

P.s.2: Já encomendamos o álcool gel, enquanto não chegar vamos distribuir o que já compramos de sabonete.

Equipe Primeiro