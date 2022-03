Homem arromba loja e é preso pela BM com mais de 11 mil reais em mercadorias

De acordo com a Brigada Militar, o acusado de 42 anos, estava no interior do estabelecimento comercial. As sacolas com as roupas de diversos tamanhos e modelos, já estavam no lado externo da loja.

Uma guarnição da Brigada Militar flagrou o acusado depois de uma denúncia de que uma loja tinha sido arrombada e o acusado estava no interior do estabelecimento.

No endereço, os PMs, visualizaram o homem, ainda, dentro da loja e, no lado externo, os policiais localizaram várias sacolas com roupas e outros objetos como: um pé de cabra, um alicate, cordas e um machadinho.

Mulher é agredida e estuprada no Parque Porto dos Aguateiros

O indivíduo foi identificado e levado à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante, pelo Delegado de Plantão, por furto qualificado.

A proprietária da empresa disse, também, que o homem teria tentado arrombar o cofre da loja. Ele arrombou e entrou, no estabelecimento, por uma janela lateral.

Os produtos foram restituídos ao responsável pela loja. Depois de ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A avaliação dos produtos retirados foi de cerca de 11 mil reais.

O preso também é suspeito de outros furtos/arrombamentos na região central da cidade.