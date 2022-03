Caminhão tomba na Estrada da Jararaca em Alegrete

Share on Email

No final da tarde deste sábado(19), um caminhão, carregado de soja, caiu em uma vala e tombou à margem direta da Estrada da Jararaca, sentido interior/cidade, em Alegrete.

Conforme informações do condutor do veículo, o sol atrapalhou a visibilidade o que dificultou identificar o boeiro no local, que segundo ele, também, falta sinalização.

Ao frear o caminhão, perdeu o controle, o veículo saiu da estrada, a roda ficou presa na vala e tombou.

Será realizado o transbordo da carga de soja para outro veículo e, posteriormente, o caminhão será retirado do local. Não houve feridos.

O acidente foi nas imediações da entrada para o Rincão do São Miguel, interior de Alegrete.