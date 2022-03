O Curso Aprovação, curso preparatório para o ENEM e vestibulares, após dois anos de curso na plataforma on-line, retornas suas atividades no modo presencial.



“Ao longo desse período, mesmo no modo on-line, manteve sua metodologia de ensino, com alto índice de aprovação e focado na realização do sonho dos seus alunos, que é ingressar no Curso Superior” – afirma o diretor Luciano Kelbouscas.

Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial



O Curso Aprovação mantém seu compromisso de oferecer aulas presencias e a mescla de excelentes professores locais com professores de renome estadual, material didático completo, além de uma estrutura com salas amplas, climatizadas, higienizadas, com acessibilidade, planejadas para o conforto, segurança e rendimento do aluno.

Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial



É importante ressaltar que, cumprindo o protocolos dos órgãos de Saúde, as vagas são limitadas.

Invista no Curso Aprovação, o curso que mais aprova na região!

Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial Curso Aprovação retorna suas atividades no modo presencial

Interessados contatar pelo Whatsapp 55 9 8432 0362

Endereço: Demétrio Ribeiro, 283 – Centro – Alegrete/RS