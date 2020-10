Homem atacado por grupo na Avenida Caverá foi agredido e roubado

Compartilhe













Três jovens foram presos, pela Brigada Militar, por roubo.

De acordo com a ocorrência, na madrugada de segunda-feira(12), um homem estava em via pública na Avenida Caverá quando foi abordado por uma jovem de 18 anos. Inicialmente ela questionou se o mesmo poderia pagar uma bebida e, na sequência mais dois indivíduos de 20 e 21 anos o interceptaram.

Com uma faca, a vítima foi coagida e levada até uma praça onde foi agredida com socos e pontapés.

Os acusados fugiram com a sacola onde havia roupas e alguns objetos pessoais como a carteira com documentos e o valor de 700 reais.

Assim que a guarnição foi acionada, com base no relato da vítima e características iniciaram às buscas. Os acusados foram localizados no bairro Nilo Soares Gonçalves. Os dois indivíduos tentaram pular um muro, mas não conseguiram fugir. Eles foram presos no pátio de uma residência. Já a mulher de 18 anos estava dentro da casa. Com eles foram localizados quase 400 reais.

Todos foram reconhecidos pela vítima que ficou ferida. Levados à delegacia de Polícia foi determinado flagrante por roubo. Depois de ouvidos foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.