Homem com histórico de violência, espanca namorada e é preso em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil, através de mandado de prisão preventiva, após tentativa de feminicídio contra a namorada de 51 anos. O crime ocorreu na cidade de Quarai e o acusado foi preso, nesta manhã, em Alegrete, no bairro Vila Kennedy.

A prisão aconteceu pela Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigação da 1ª Dp/Alegrete, sob a coordenação dos Delegados de Polícia Carlos Henrique Santos e Fernanda Mendonça, na companhia de Policiais Civis da cidade de Quaraí. O acusado foi localizado em casa, com o veículo da vítima, na manhã deste sábado(16).

Falcatrua do nudes continua fazendo vítimas

De acordo com os policiais, o indivíduo espancou a namorada de 51 anos na cidade de Quaraí. Ele a agrediu, colocou dentro do carro e a levou para o interior do município, onde voltou a espancá-la.

A vítima ficou com muitas lesões pelo corpo, dentre elas, um dente e uma costela quebrados. Depois do delito, o homem a deixou na casa dela naquela cidade e fugiu com o carro da vítima, um Renault Duster.

Na manhã de hoje, os policiais, além de prenderem o homem, recuperaram o carro, sendo o mesmo restituído.

A vítima relatou que amigos já tinham alertado sobre o histórico de violência contra mulheres que o namorado possuía.

Telefones da Polícia Civil para denúncias – (55)34270318 e Whatsapp (55) 984511689.