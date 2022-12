Homem de 21 anos é esfaqueado no bairro Saint Pastous

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No final da tarde de ontem(9), uma guarnição da Brigada Militar foi até a Zona Leste, da cidade, diante da denúncia de que um indivíduo tinha sido esfaqueado.

Alegrete mobiliza lideranças políticas de todo Estado para duplicação da BR-290

No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima. Ferido, com cortes na cabeça, braços e dedos, o homem disse que tinha sido atacado por um desconhecido, sem entender o motivo das agressões.

Os policiais acionaram o Samu que o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sendo realizado a ocorrência das agressões no local.