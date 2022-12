Alegrete mobiliza lideranças políticas de todo Estado para duplicação da BR-290

Na manhã de sexta-feira (9), a Câmara realizou uma reunião em prol da duplicação da BR-290.

O encontro no plenário Gaspar Cardoso Paines recebeu a presença do presidente da Associação Brasileira de Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias, Gerri Machado e do superintendente regional do DNIT no RS engenheiro, Hiratan Pinheiro da Silva.

Com a presença de lideranças comunitárias, e forte presença de assessores de deputados federais, representantes de cidades da região, o encontro celebrou a retomada da mobilização pela duplicação da BR-290.

O presidente da Câmara Anilton Oliveira/PT, fez uma avaliação completamente positiva de um movimento que ainda do governo Dilma, quando a BR 290 se tornou estratégica não só para o Rio Grande do Sul, mas para América.

Nesta retomada do movimento, a presença por áudio, fisicamente quanto por representação contou com a participação de diversos deputados federais, destacando dentre eles deputado Paulo Pimenta que hoje está na comissão de transição do novo governo no trabalho de infraestrutura, área que atinge diretamente a questão da duplicação da BR. Também o deputado federal Pompeu de Matos, que sempre tratou deste tema. Além da representação do deputado federal Afonso Motta, que também está na comissão de transição do novo governo no GT do trabalho.

A reunião ainda contou com a presença do ex-prefeito de Quaraí Mário Correa, representações dos deputados Frederico Antunes, Luiz Marenco, Márcio Biolchi, Airton Lima e Beto Fantinel. Também participou, via online, a presidente da Câmara de Caxias do Sul Denise Pessoa, que foi eleita deputada federal e o vereador Silomar Silveira presidente da União dos Vereadores do RS.

O prefeito Márcio Amaral falou da importância da reunião e destacou a necessidade da duplicação e reiterou que a mobilização deve ser levada adiante para pleitear a duplicação.

Para o presidente da ABUR, Gerri Machado, após apresentação do trabalho da entidade, disse que a busca da duplicação é incessante. E pós período crítico da pandemia, Alegrete inicia a retomada desse pleito que ganha corpo com a presença de autoridades da região Fronteira Oeste.

O ex-prefeito de Quaraí, vereador e dirigente da ULFRO Mário Correa mostrou um documento assinado por 153 vereadores e que será enviado para Brasília pleiteando a manutenção da BR e consequentemente a duplicação.

Mas, o engenheiro do DNIT Hiratan Pinheiro, mostrou dados alarmantes da duplicação em Pantano Grande, dos 4 lotes apenas dois tiveram pequeno avanço e nos demais inexiste obras. Segundo o engenheiro, desde agosto de 2017 os trabalhos estão paralisados.

E o pior, o orçamento para 2023 não é nada positivo. Outra notícia trazida pelo DNIT é que o trecho de conservação da BR-290 em Alegrete não deve ocorrer, o contrato com a empresa ICCILA foi paralisado no dia 7 de dezembro.

Esforços políticos serão acionados para chegar até Brasília, onde uma audiência pública sobre o tema deverá ser realizada.

No final o engenheiro Paulo Rogério Fernandes apresentou um trabalho sobre viabilidade da duplicação e a real necessidade de atender essa demanda que liga a Fronteira Oeste a Capital do RS.

Com a presença de lideranças das cidades Alegrete, Barra do Quaraí, Uruguaiana, Rosário do Sul, Manoel Viana e Quaraí a mobilização promete ganhar forças para chegar em Brasília.