Homem de 31 anos é morto a facadas em Itacurubi

Itacurubi registrou o primeiro homicídio de 2020 no começo da noite deste sábado, 08, no Balneário da Ponte, no interior do Município. No local, a Brigada Militar encontrou o corpo de Jovane Silva da Silva, de 31 anos, na estrada que dá acesso ao Camping do Balneário, com ferimentos causados por golpes de faca.