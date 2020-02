Acidente no cruzamento da Praça Nova com Maurício Cardoso deixa um ferido

O acidente foi na esquina da Praça General Osório com Maurício Cardoso, na manhã deste domingo (9).

De acordo com relato dos motoristas, o Gol trafegava na rua Maurício Cardoso e, no cruzamento com a Praça General Osório, foi abalroado pela Amarok.

O condutor da caminhonete, que negou-se a realizar o teste do etilômetro, avançou a preferencial. Com a colisão na lateral do veículo o parabrisa estourou e os estilhaços atingiram a carona do Gol, segundo os policiais.

Com ferimentos pelo corpo, foi levada de táxi para UPA.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência por volta das 7h20. A Guarda Municipal também esteve no local para realizar o etilômetro. O condutor da caminhonete foi autuado pela recusa. Os veículos tiveram avarias consideráveis.