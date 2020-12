Homem descontrolado agride companheira na frente da filha de 4 anos

Compartilhe















Na última semana, um homem agrediu a ex-companheira em frente à filha dos casal que tem apenas quatro anos e, posteriormente, quebrou o celular da vítima.

Segundo registro, a mulher acionou a guarnição da Brigada Militar no Campo da Aviação, pois o ex-companheiro havia chegado no endereço sob efeito de entorpecentes e muito alterado e agressivo. Ele não aceita o fim do relacionamento e, de acordo com a mulher, assim que ela reafirmou que não iria reatar o relacionamento, o homem a ofendeu com palavras agressivas e a agarrou pelo braço, a jogando no chão. Depois quebrou o celular da vítima e saiu do local com a filha do casal que presenciou toda a agressão – citou a mulher em seu relato.

Na sequência, quando ela estava realizando a ocorrência passou a receber vários vídeos do acusado em que o mesmo dizia não ter medo de polícia e também apareceu quebrando vários objetos da casa além de rasgar as roupas da ex. A mulher ressaltou que a casa está em seu nome e não tem para onde ir com a filha. Ela solicitou Medidas Protetivas e vai representar contra o acusado.